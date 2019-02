Mais crónicas de Pedro Duro

A Esperança – antes tu do que eu 02-02-2019 Se ela é a última a morrer, eu já deveria estar morto.

A Mentira – a amante que (quase) ninguém dispensa 14-01-2019 Todos os dias pintavam aquela parede. Pai e irmão construíam uma mentira diária. Há mentiras que são boas, que são provas de amor.

A Culpa – noiva à força 09-01-2019 Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

No mais, que tudo te corra bem 05-09-2018 Maria Adelaide Coelho da Cunha tinha 48 anos quando deixou o marido, porque se apaixonara pelo motorista cerca de 20 anos mais novo. Trocou o bem-estar lisboeta de uma família privilegiada pela fuga para uma aldeia.

O incrível mundo de Gumball 29-08-2018 O tema importantíssimo era…? Uma parvoíce de um gato azul bastante idiota e do seu inteligente peixe com pernas.

Escrito nas estrelas 25-07-2018 "Falamos suficientemente com idosos? Colhemos da sua experiência de vida, sem encolher os ombros com enfado?"

A camisola da Serena 11-06-2018 "Mas como Serena é afro-americana (o que não significa que não pudesse ser branca…), engasgo-me para dizer: «é a preta». É "apenas" um problema de pele, porque não nos esquecemos de que a simples descrição está demasiado marcada por conotações negativas, desdém, um tom ou esgar que muitos emprestaram para humilhar os outros."

Esqueceram-se de modernizar a infância 01-06-2018 Aos dezasseis anos estou fisicamente em grande, completei o nono ano, tendo adquirido as bases da cultura geral. A partir daí, ando em modo de especialização, mas tenho o essencial para me orientar no mundo. Há coisas que não posso fazer, mas, se os meus pais deixarem, em 2018, neste país supermoderno e progressista, posso casar.

Queridos filhos: leiam cenas, cenas várias 25-05-2018 "Hoje, continuo a lutar contra a ignorância, por vezes nesse atropelo da vida de adulto (e de advogado, já agora). Apenas porque sei que serei melhor se ler cenas várias, dessas que se compram na Feira do Livro, se pedem emprestadas ou se descarregam num ereader. Apenas porque sei que podem fazer este casmurro mudar de ideias. E, para um obstinado, nada é simultaneamente tão difícil e libertador como aprender a mudar de ideias."

Querida futebolice: não sou eu; és mesmo tu 18-05-2018 Ainda sofri uns bons anos por equipas e fui a um ou outro jogo no estádio. Sendo benfiquista, comprei um cachecol na loja do Sporting no Estádio de Alvalade ao meu filho mais velho, onde o levei a ver um jogo da sua equipa. Comprei um cachecol oficial do Benfica ao filho do meio. E, no regresso de um interrogatório no DIAP do Porto, passei no Dragão para comprar um cachecol à minha filha mais nova... Entre eles é difícil não ganhar um campeonato.

1974 16-04-2018 "No dia 25 de abril abriu-se uma importante porta. No entanto, o que fica por fazer não pode ser responsabilidade exclusiva de quem trocou balas por cravos. É responsabilidade de todos. E há muito por fazer."

Vida de papel 02-04-2018 "Voltaremos à segunda parte da Casa de Papel, nessa ambiguidade de quem sofre pelos bons e pelos maus, ou não admite que só sofre pelos maus, como quem torce pelas suas forças e fraquezas, como quem reza para que o purgatório seja promovido a secção do céu."

O dia da miúda gira… ou talvez não 01-04-2018 "Que a verdade dela seja a de, ainda que gira miúda, nunca ser uma miúda gira, mas a mulher que é capaz disto ou daquilo, que nos faz pensar nisto ou naquilo, que nos inquieta desta ou daquela maneira. Só essa será a verdade toda."

Apertem-no bem 14-03-2018 A morte prematura levou, primeiro, à evicção do dia do pai e, depois, à saudação dessa mãe-pai que resistiu.

Lagoa Azul 05-03-2018 "É muito deprimente este imaginário do «ela-vai-reparar-em-mim-porque-não-lhe-resta-mais-nada». Mas, para quem sonha nada mais interessa. Caímos muitas vezes nessa tentação: no trabalho, nos projetos de vida, na política, no amor. "