Descentralizar não é Regionalizar

Colocar poder nas mãos do cidadão. Pôr as decisões mais perto do local em que têm mais efeito. Mais autonomia às regiões. Contra o centralismo de Lisboa! Estas foram as promessas dos defensores da Regionalização, aquando o referendo de 1998. Perderam e perderam por quase o dobro dos votos… Pior, a grande vencedora foi a abstenção com quase o dobro dos votos do "NÃO", o que significa quase quatro vezes os votos do "SIM".

Parecia estranho. Todo um povo que se queixava de centralismo de Lisboa ver uma solução de regionalização chumbada. Pior, além dos 2,5 milhões que votaram contra, 4,5 nem o consideraram relevante o suficiente para ir votar… Num país em que, naquela altura, a Regionalização era o alfa e o ómega da esquerda, do PS à CDU, 7 Milhões de eleitores não votaram "SIM".

Claramente era uma discussão que não tinha grande relevância na vida dos portugueses, ou a que tinha era claramente no sentido de não mexer.

Já no Século XXI vimos algo acontecer que mostra o quão desligados estavam das vontades da população. O PSD e CDS, que na volta anterior tinham Estado contra (e bem) a ideia de criar uma camada regionalista no poder estatal, começaram a operacionalizar um tipo de descentralização. A ideia era agregar áreas de três tipos: Grande Áreas Metropolitanas, Comunidades Urbanas e Comunidades Intermunicipais. Durão Barroso, de malas feitas para a Europa, deixou nas mãos de Santana Lopes terminar a reforma. Num estilo "Batanete", Santana Lopes começou a instalar secretarias de Estado fora de Lisboa, com custos elevados de mudança e resultados práticos irrelevantes ou simplesmente maus.

Agora António Costa volta à carga!

É impressionante a quantidade de tempo dedicada a isto. É impressionante a falta de honestidade intelectual e moral dos partidos, da esquerda à direita, que gastam milhões de euros e o nosso tempo, a discutir um assunto que os portugueses já deixaram claro ser de importância menor.

As promessas de mais poder local, descentralização da despesa e acesso mais fácil aos processos do Estado não precisam de uma superestrutura regional para serem cumpridas. Esta regionalização de Costa, como as anteriores, só produz duas coisas: empregos de nomeação política e mais impostos.

Discutir a regionalização, mesmo que com nova marca de "descentralização", é até um absurdo ao nível técnico. Quase todo o cidadão português tem acesso a um conjunto de infraestruturas tecnológicas e físicas, que em 1998 mal se sonhavam.

A descentralização que defendo é outra. É uma descentralização mais focada em capacitar o cidadão para acesso ao Estado, a todos os níveis. É uma descentralização de responsabilidades do governo central para os municípios e destes para as freguesias. É uma descentralização digital, em que um cidadão português em Andorra possa tratar dos seus assuntos com o Estado português, quer esteja lá emigrado ou de férias. É uma descentralização que não trata apenas de assuntos administrativos do Estado, mas que também providencia serviços mais baratos aos cidadãos.

É uma descentralização que permite ao Cidadão a Liberdade de Escolher!

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal