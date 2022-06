Uma necessidade premente por concretizar: profissionalizar o Conselho Superior do Ministério Público

Os movimentos deveriam ser preparados em reuniões não só com aqueles que já têm assento no CSMP, mas também com os magistrados coordenadores das comarcas, dirigentes e magistrados que as integram.

Há uns tempos, olhando para as exigências de um funcionamento regular, eficiente e pró-ativo do Ministério Público, tinha aqui escrito sobre a necessidade de profissionalizar a atuação do Conselho Superior do Ministério Público, deixando para trás aquilo que tem sido uma visão amadora e minimalista das funções de Vogal/Conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP).