O que se passa com o Ministério Público: Condições de trabalho (ou a sua falta), Saúde (ou doença) e bem-estar (ou a sua ausência)

Existe um elevado número de magistrados colocados que não se encontram efetivamente ao serviço, um total estatístico de 23,1%. As razões apontadas para essa ausência são variadas, mas sobressaem as situações de doença (37,3%), licenças de maternidade/paternidade (27,6%) e gravidez de risco (12,7%).

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público realizou recentemente um questionário destinado a avaliar as condições de trabalho, saúde e bem-estar dos magistrados do Ministério Público, apurando as necessidades concretas de cada um e dos vários tribunais, serviços e departamentos em que exercem funções.