Afeganistão – O trágico fim de uma nação enquanto Democracia com um sistema de Justiça

É impossível, como magistrado e cidadão de um país europeu onde vigora um Estado de Direito Democrático, ficar indiferente ao que se passa hoje em dia no Afeganistão.



Numa entrevista, em junho de 2020, a juíza Afegã Anisa Rasooli, do Tribunal de Recurso para crimes graves de corrupção, dizia acreditar que se estava a assistir a sérios progressos no sistema judicial Afegão e demonstrava o seu otimismo quanto ao futuro. Contudo, deixava o alerta que se essa tendência fosse interrompida por causa de conflitos ou agitação política e social, seria imprevisível o futuro do sistema judicial.



Esta mesma juíza e todas as outras - cerca de 250 - que se encontravam, até agora, em exercício de funções no Afeganistão, estão, atualmente, preocupadas com a sua própria sobrevivência e a das suas famílias, perante uma perseguição de que sabem que serão alvo por parte do regime talibã.