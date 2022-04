Justiça: Das palavras aos atos na execução orçamental

Para a área da Justiça uma das apostas do Orçamento é "a prevenção e combate à criminalidade e corrupção" apontando-se para uma justiça de qualidade, que se caracterize, além do mais, por ser eficaz.

Foi conhecido agora o Orçamento de Estado para o ano de 2022. Para a área da Justiça uma das apostas do Orçamento é, de acordo com o próprio documento, "a prevenção e combate à criminalidade e corrupção" apontando-se para uma justiça de qualidade, que se caracterize, além do mais, por ser eficaz, isto é, "capaz de cumprir as missões de serviço público que lhe estão cometidas". Em outro ponto do documento é mencionada a importância de uma "Justiça mais moderna, eficaz e eficiente, sem demoras injustificadas; Justiça mais digna e com melhores condições".