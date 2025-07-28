Sábado – Pense por si

Paulo Lona
Paulo Lona Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
28 de julho de 2025 às 11:42

Dia Internacional do Bem-Estar Judicial: ONU Valoriza Saúde da Justiça

O sistema de justiça é composto por seres humanos, com as suas fragilidades e dependente das capacidades e faculdades humanas daqueles que o integram.

O tema do bem-estar judicial está a ganhar um destaque inédito no panorama global, refletindo uma preocupação crescente com a saúde física, mental e emocional dos magistrados.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Justiça Crime
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Dia Internacional do Bem-Estar Judicial: ONU Valoriza Saúde da Justiça