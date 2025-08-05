Sábado – Pense por si

Paulo Lona
Paulo Lona Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
05 de agosto de 2025 às 15:00

Incêndios Florestais: Prevenir, Investigar e Punir

É urgente e prioritário reforçar a cultura de prevenção, pois é na ausência dela que o problema ganha proporções trágicas. A prevenção começa na gestão do território: limpeza de matos, manutenção das faixas de proteção, implementação de planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e fiscalização mais eficaz.

Com o regresso do mês de agosto, Portugal volta a enfrentar um dos seus maiores flagelos ambientais: os incêndios florestais. De norte a sul do país, multiplicam-se os focos ativos, muitas vezes acompanhados por reacendimentos, num cenário angustiante de destruição. Bombeiros, proteção civil e populações locais envolvem-se, mais uma vez, em lutas heroicas contra as chamas, numa missão onde a coragem e a exaustão caminham lado a lado.

Tópicos Florestas Incêndio florestal Incêndios Portugal Europa
Incêndios Florestais: Prevenir, Investigar e Punir