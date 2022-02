As regras de “bem” legislar no processo penal

Entre as alterações legislativas recentemente aprovadas na Assembleia da República, no âmbito do denominado pacote de leis anticorrupção, consta uma alteração ao Código de Processo Penal, no sentido de determinar que um juiz que tenha uma intervenção de qualquer natureza no inquérito fique automaticamente impedido de intervir nas fases processuais da instrução e do julgamento.



Esta alteração implica, na prática, que qualquer juiz que tenha tido uma qualquer intervenção na fase de inquérito de um processo penal, como por exemplo na admissão de uma pessoa a intervir nos autos na qualidade de assistente, fique impedido de intervir futuramente nesse mesmo processo penal nas fases processuais de instrução ou julgamento. Note-se que uma grande parte das intervenções de um juiz no inquérito não pressupõe qualquer juízo sobre a culpabilidade de um qualquer arguido.



O normativo processual penal em causa, na sua versão ainda em vigor, estabelece, além do mais, que o juiz que aplicar uma medida de coação de proibição e imposição de condutas, obrigação de permanência na habitação ou prisão preventiva fica impedido de intervir em julgamento. Este impedimento ocorre devido à análise de fundo que o juiz tem que efetuar quando aplica tais medidas de coação, uma análise que implica um juízo de valor sobre a suficiência ou não dos indícios probatórios existentes da prática de um crime e da responsabilidade por este. Apenas faz sentido quando se trata de um um juiz que já tenha intervindo de forma a ter uma opinião formada sobre a prova e a culpabilidade.