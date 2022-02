A justiça penal e as doenças do foro mental/psíquico

Nos últimos tempos muito se tem falado na área da justiça sobre a existência de doenças do foro mental/psíquico e eventuais consequências processuais ao nível da responsabilidade/responsabilização dos arguidos que pratiquem crimes.



Só é penalmente responsável aquele que é considerado pela lei como imputável, isto é, quem tem pelo menos 16 anos de idade (entre os 16 e os 21 anos pode beneficiar de um regime mais favorável e abaixo desta idade, entre os 12 e os 16 anos, poderá apenas responder no âmbito de um processo tutelar educativo cuja finalidade principal é a educação para o direito) e não tem uma anomalia psíquica que, no momento da prática do crime, comprovadamente, o impeça de avaliar a sua ilicitude e se determinar em conformidade com essa avaliação.



No caso de ser considerado inimputável por força de anomalia psíquica ("anomalia psíquica grave, não acidental e cujos efeitos não domina, sem que por isso possa ser censurado, tiver, no momento da prática do facto, a capacidade para avaliar a ilicitude deste ou para se determinar de acordo com essa avaliação sensivelmente diminuída") poderá ser-lhe aplicada, se for considerado perigoso para a sociedade, uma medida de segurança, que poderá ser de internamento.