Ministério Público: rejuvenescimento e atratividade da carreira

Em breve, findo que se encontra este período de eleições legislativas, conhecida a nova composição da Assembleia da República, iniciará funções um novo Governo de Portugal e é importante que este olhe para a Justiça e em particular para as carências que existem no Ministério Público.



Em primeiro lugar, é indispensável rejuvenescer a magistratura do Ministério Público, com a entrada, no mais curto prazo possível, de um número substancial de magistrados que colmatem as enormes falhas que existem e que não permitem sequer o preenchimento, nos movimentos, dos quadros legais nos juízos centrais e locais, diversos departamentos e tribunais superiores.



A média da idade dos magistrados do Ministério Público que se encontram em exercício de funções nos tribunais e departamentos do Ministério Público aproxima-se dos 50 anos.