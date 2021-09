Talibã redux (próximos episódios)

O movimento Talibã evoluiu em termos políticos e pretende ampla legitimidade e reconhecimento internacional do seu regime, a fim de instaurar uma normalidade duradoura.

A restauração do regime Talibã em Cabul significa que o passado voltou a ser futuro. Os Talibã fazem parte do movimento islamista. Não sendo um fenómeno puramente afegão, a energia da sua vitória irá também contribuir para revigorar a jihad global.



O elenco governativo Talibã é um espelho da amalgama de redes formada por indivíduos, organizações e estados militantes de uma frente ultraortodoxa que vêm dominando o mundo muçulmano nos últimos 40 anos.



Será um grupo diverso de veteranos da jihad, na sua maioria contumazes, sem qualquer competência governativa, acompanhado por um punhado de comandantes sagrados (mujahidin) da nova geração, com aprofundadas capacidades na aplicação da lei islâmica, que irá reinar em Cabul nos próximos anos.