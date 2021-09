Afeganistão Wild West (III)

As várias potências regionais apresentam-se como vítimas da húbris norte-americana criticando a sua incongruência ou desconhecimento face à realidade do Afeganistão. Na prática, existe uma crescente ansiedade quanto ao futuro nas várias capitais da Eurásia que se afere pelas gincanas diplomáticas dos últimos dois meses.



Como é evidente, os estados da região eram os principais beneficiários da presença militar norte-americana, que exercia um papel de tampão contra a proliferação de ameaças à segurança regional. Pelo que não surpreendem os intensos esforços diplomáticos visando conter o terramoto geopolítico com epicentro em Cabul.



No Afeganistão pós-americano já coincidem as três exportações tradicionais do território: o ópio, os refugiados e os fundamentalistas islâmicos, empenhados na jihad global. Sob o prisma regional, o golpe no prestígio e na liderança de Washington da ordem internacional é, paradoxalmente, inquietante.