Bairro Arménio

Sem a agressividade nacionalista e vocal de Trump, o presidente Joe Biden parece estar disposto a contrariar a teoria de que o "sol se está a pôr na democracia Americana". Para tal, no domínio da política externa, Biden inaugurou um discurso assertivo de "naming names", visando expor o carácter e as intenções dos rivais dos EUA.

Pouco tempo depois de tomar posse apelidou de assassino Vladimir Putin. Referiu que o Presidente Xi Jinping estava "mortalmente sério" no seu objetivo de transformar a China neototalitária na nação "mais significativa e consequente do mundo".

Há cerca de uma semana, Biden quebrou o tabu ao reconhecer oficialmente o genocídio do povo arménio pelos otomanos. Enquanto, no entretanto, expulsava a Turquia do programa de produção dos caças furtivos F-35, acrescentando sanções militares contra Ancara.