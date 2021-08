América come home! (II)

Para Biden, a retirada militar do Afeganistão prende-se com o interesse nacional em cumprir os objetivos estratégicos do combate ao terrorismo que impeliram ao envolvimento naquela geografia distante.



Quando, em outubro 2001, foram efetuados os primeiros disparos, a comunidade internacional considerou a intervenção americana necessária e legítima. Aliás esta surgia como retaliação aos atentados perpetrados pela Al-Qaeda em solo norte-americano, a 11 de setembro de 2001.



O assalto militar ao Afeganistão, em nome do mundo no prisma do Presidente George W. Bush (morreram indivíduos de 86 nacionalidades no desabamento das torres do WTC) e, também, em nome das mulheres e crianças afegãs, tinha três objetivos. O primeiro visava derrubar o regime Talibã, instalado em Cabul, que apoiava abertamente o terrorismo transnacional. O segundo, obliterar o "santuário" da al-Qaeda no país. E o terceiro, capturar, dead or alive, o líder da rede terrorista Osama bin Laden (OBL).