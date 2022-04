A ameaça absoluta

Com o seu exército atolado na lama, e à procura de terrenos mais favoráveis no leste da Ucrânia, Putin tenta, mais uma vez, escalar através da ameaça nuclear. Esta retórica intimidatória e incoerente comprova que Putin não é nenhum Garry Kasparov da geostratégia.

Na última semana de guerra reapareceu na retórica belicista do Kremlin a ameaça de utilização de armas nucleares contra os inimigos da Rússia. A ameaça impensável tinha surgido imediatamente no início da invasão militar russa da Ucrânia, visando demover as potências ocidentais de fornecerem armamento a Kiev.