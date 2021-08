Tendências de agosto: explicar, sempre

Um pouco por toda a parte os sinais indicam-nos que é tempo de fugir, mas como não sabemos para onde, nem temos como fugir, procuramos escape na TV ou nas redes sociais. Tenho momentos em que não consigo - ou não quero, já nem sei - entender esta natural tendência escapista da realidade - que sempre existiu e as redes sociais ampliaram - como se, no final do escape, não voltássemos ao que nos fez querer escapar. Seria melhor mudar. Actuar para mudar. Procurar mudar.