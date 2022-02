Semana de 4 dias com produtividade de 5?

E se, um dia, o telefone funcionasse, mas não tocasse? E se, quando precisássemos de telefonar a alguém, as chamadas estivessem indisponíveis e ficássemos reféns de um sistema que nós próprios criámos, que estimula a produtividade e que, de um momento para o outro, anula essa mesma possibilidade. E se?





Aconteceu e pode repetir-se, porque o mundo está num processo de contracção, fechando-se sobre si mesmo para repor as definições de origem, enquanto insistimos em evitar a actualização do sistema, adiando sempre por cinco minutos. Neste contexto, pedem-nos sempre (só) mais cinco minutos e ocupamos (sempre) mais cinco horas a fazer em cinco dias o que poderíamos fazer em menos tempo, se as organizações estivessem melhor estruturadas, se as lideranças estivessem melhor focadas e se, para cada função, não se acumulassem tantas tarefas.





Fala-se muito da semana dos 4 dias, como se esta fosse a próxima grande cena, uma espécie de rocket science explicada aos pobres que não tiveram (ainda) a visão do futuro: trabalhar menos e viver mais, num processo em que se produz mais com menos esforço.