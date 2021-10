O que falhou, para a sociedade aqui chegar?

A vida volta lentamente ao normal, nas estradas há cada vez mais automóveis, o preço dos combustíveis continua a subir, há mais compradores do que casas e mais casas do que pessoas que as possam pagar, a cultura não fica abaixo de zero mas está um zero depois da vírgula. As pessoas estão fartas, refugiam-se nelas próprias, ou nas redes sociais, procurando o pôr do sol mais bonito, mas esquecendo o significado desse horizonte muito laranja, e assistem a programas de trash TV porque isso as ajuda a não pensar, nessa estratégia, antiga, de esvaziar o cérebro que é também um esvaziamento de si mesmas. Entretanto o instagram voltou a desligar mas rapidamente voltou ao ar. Quantos horizontes laranja ficaram por partilhar?