Por falar em amor

No trabalho e no amor, saber quando e como ceder é uma arte que garante o sucesso do negócio e, talvez por isso, tantas empresas estão a falhar na gestão das pessoas que fazem, afinal, aquilo que é uma organização.

É sempre o amor, mesmo quando achamos que não. Tenho fases em que parece que desligo do mundo e da vida, sem saber a hora do jogo ou, sequer, quem vai jogar, fechada numa espécie de concha que me limita ao que me está mais próximo e expande para ampliar uma noção de mundo que estamos, colectivamente, a perder. Parece que falo de um romance mas refiro-me a uma das relações mais importantes da nossa vida, pelo espaço que ocupa na vida de cada um de nós: o trabalho.