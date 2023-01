O cume de Dante

Em Portugal o Governo parece estar a fugir de um país que se desmorona; no Brasil fazem por desmoronar os alicerces do país. Em suma, não se aproveita nada e sobram temas para escrever.

Há um filme que só conhecemos porque as televisões precisam ocupar tardes de Domingo com conteúdos emocionantes. A história catástrofe de uma cidade tomada de assalto por uma erupção vulcânica e o resto é o que se conhece de Hollywood. Entre nós, a erupção é outra mas não menos violenta. No Governo joga-se à cadeira, a ver quem fica de fora, sem qualquer respeito pela noção de Estado, cidadania ou cidadão. No mundo brinca-se ao Rei Manda, imitando o que o rei manda fazer, já fez ou planeia fazer.