No meio (não) está a virtude

Acredito no ensino como uma missão e na figura do professor como a de quem assume esse propósito para a vida. Sempre gostei de ensinar. Formal ou informalmente, sinto uma gratificação única quando percebo que estou a ajudar alguém a compreender um facto ou um conceito, a conseguir concretizar algo que antes não sabia fazer. E aplica-se tanto à literacia mediática ou digital quanto a fazer uma tapioca. Esta partilha do conhecimento e do saber é a base da motivação para ensinar que move muitos dos que escolhem ser professores. E essa é parte da questão porque há muitos que não o escolhem, e acabam a ensinar sem saber o valor de aprender.