International Pay Day ou em bom português, quanto ganhas?

Se fores mulher ganhas certamente menos do que o homem, sentado ao teu lado, com o mesmo nível de responsabilidade e as mesmas tarefas. Há excepções mas a estatística não falha: trabalho igual nem sempre significa salário igual. Há uns dias, a actriz Jennifer Lawrence falou exactamente sobre esta questão, afirmando que "não interessa o quanto faço" ("it doesn’t matter how much I do") porque, continuou, a diferença vai persistir por uma questão de género. Senti nas suas palavras uma espécie de resignação, baseada no pressuposto de que, quando questionados sobre a razão da diferença salarial, os empregadores dizem sempre não haver desigualdade de género, sem saberem explicar a razão pela qual a mulher tem um salário mais baixo. Por isso, importa perguntar quanto ganhas mas, mais ainda, se estás satisfeita com o que ganhas. Porque eu não estou.