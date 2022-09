Para quando o Dia Internacional da Carga Mental?

É o esforço cognitivo para manter o invisível a funcional, um peso de detalhes que vamos gerindo ao logo do dia - dos dias - da nossa vida e que, porque supostamente as mulheres são multifuncionais, fica para nós.

Depois do International Pay Day, o dia em que se discutem salários e se percebe que a maior parte das mulheres ganha menos do que os homens simplesmente por… ser mulher, que tal falarmos de uma outra causa perdida, chamada carga mental? Se és mulher e vives com um homem, se esse homem foi educado na tradição conservadora, sabes a que me refiro.