É uma fábrica portuguesa, com certeza

Os dias têm sido de sol mas, desde o primeiro dia, uma nuvem, muito negra, paira sobre nós, principalmente os que decidiram dar asas ao medo e abraçar a incerteza da paixão, os que, com medo, foram à mesma, os que nunca imaginaram outra situação e os que, por falta de opção, enveredaram por essa magia chamada freelancing a qual, em teoria, nos permite não ter patrão mas, que, na prática, nos deixa muitas vezes de cara no chão.Há quem compare o contexto em que nos encontramos à Grande Depressão e, para a ultrapassarmos, há quem fale na implementação de um sistema de vigilância sem precedentes, reinventando formas de vida, negócio, estudo e trabalho. Paradoxalmente, recuperámos velhas práticas e também a internet se tornou mais bonita, como se tivéssemos voltado ao tempo em nos ligávamos à internet em vez de estarmos sempre ligados, recuperando esse sentido de missão que permite alargar a nossa comunidade e criar novas ligações, mesmo que virtuais. Neste paradoxo digital regressou a tele-escola e, nas nossas casas, a reinvenção é diária. Terminou a emergência, começou a calamidade: parece-me que quem andou a brincar com as palavras no twitter não tem a real noção do que aí vem. Há dois meses encontrámo-nos perante um caminho sem saída, opções ou respostas certas porque, se não morríamos do mal, morríamos da cura que é como quem diz, se cuidamos da saúde matamos a economia, se matamos as pessoas, a economia morre. Em qualquer dos casos: game over, para reinventar a vida e os modos de viver. A natureza rejubila enquanto definhamos em casa, a comunicação social mostra o lado positivo da história, tocando, delicadamente, no lay off que correu (muito) mal, no aumento de pessoas a pedir ajuda ao banco alimentar ou no número de desempregados a crescer, bombardeando-nos com as canções de apoio aos profissionais de saúde, as palmas à janela ou os gráficos do achatamento da curva, sem reparar nas curvas e contracurvas do caminho que vamos ter de fazer. De forma muita directa, está o caldo entornado e o caos instalado. Dizer que devíamos ter feito poupanças num país que (sobre)vive entre recibos verdes e o salário mínimo é hilariante por isso, para além da reinvenção, não há muito mais. Ainda não há novas profissões pós-Covid mas o comércio electrónico e os serviços de entregas apresentam uma nova oportunidade, da mesma forma que a flexibilidade dos profissionais e a flexibilização dos serviços se assumem como determinantes. Excepto, claro, nas empresas que optaram por parar no tempo ou as chefias tacanhas, que teimam em não acreditar no valor das pessoas e a precisar do corpo presente para garantir a produção. Ainda não há soluções mas, aceitar a realidade em que nos encontramos, adaptarmo-nos à ideia de que o futuro é imprevisível, procurar informação e factos para criar diferentes cenários, pode ser um caminho. Objectivamente, para quem está sem opções, é questionar (tudo) até desconstruir o problema à sua ínfima parte e encontrar uma oportunidade, tal como já fizeram empresas de produção de cabides que agora produzem viseiras, fábricas de produtos de beleza que fazem gel desinfectante, marcas de roupa que vestem os profissionais de saúde ou pequenos negócios que se juntam porque, juntos seremos sempre mais fortes. Chama-se A Fábrica Portuguesa e, apesar desta nossa tendência para achar que o vem de fora é que é bom, quer convencer-nos a comprar local e nacional, juntando marcas portuguesas num ponto de encontro comum que amanhã se transforma no primeiro mercado virtual no instagram. São muitas as marcas que já se juntaram, principalmente projectos cuja produção é totalmente nacional, sendo este o critério para fazer parte da Fábrica, um excelente exemplo de uma estratégia de reinvenção que deve começar agora porque, como já se percebeu, o modelo económico que conhecemos, morreu.