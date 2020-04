A questão não é “se”… a questão é “quando”

Um mês depois, instala-se a rotina, uma espécie de novo normal. Vou na terceira versão deste artigo que questiona e não responde, procura sem encontrar, baseando-se na proclamada esperança de que tudo vai ficar bem.

Fechados em casa, acumulamos tarefas, multiplicamos funções mas, nunca, como agora, valorizámos tanto o que sempre entendemos como garantido. Imaginem que isto se arrasta, que passamos a ser várias coisas e profissões em simultâneo, sempre no mesmo local e as mesmas pessoas, para nossa protecção. Há um filme assim e o protagonista quase fica maluco.

O ano de 2020 vai ficar para a história como o ano em que o mundo parou, por um vírus que, só aparentemente, provocou a já existente crise de sustentabilidade: social, financeira, económica e, principalmente, ambiental. Mesmo os negacionistas terão de reconhecer que o ar está mais limpo e o horizonte mais azul, que os pássaros cantam a plenos pulmões e que, entre o betão, a natureza respira. No último mês, o movimento pendular nas grandes cidades diminuiu entre -122% (Viena) e -71% (Lion), diminuindo, também as emissões para a atmosfera (em Lisboa a diminuição é de -116%). Estamos, temporariamente, a exercer uma menor pressão ambiental, que pode não ser suficiente face à situação em que nos encontramos, qual navio com rombo e sala das máquinas em chamas: se retomamos a normalidade engrossamos o número de infectados, para os quais, em número massivo, não haverá resposta e, se ficamos em casa, o rombo económico leva-nos ao fundo. E agora?

Acreditar, dizem os gurus da auto-ajuda. Confiar, reiteram. Eu acredito que é preciso pensar e, afirmo, continuar: em casa, mantendo o isolamento e, na rua, adoptando novos comportamentos. O futuro assusta porque há, no contexto em que nos encontramos, um misto de oportunidade e fim de linha: podemos ficar (mesmo) sem ganha-pão, as cidades não estão preparadas para tal, não queremos - ou podemos - voltar todos à agricultura de subsistência, comprova-se a inadequação do estilo de vida que vínhamos, inconsequentemente, arrastando e a economia está dependente desse mesmo estilo de vida. Vamos mesmo andar para trás?

A crise de sustentabilidade vai doer, obrigando a perder muitas das regalias do nosso quotidiano que já se verificam nas compras online, com o essencial a substituir o supérfluo. A regra vai ser a da sobrevivência, sem espaço para minudências de estilo. Muito rapidamente seremos todos um bocadinho mais iguais: como nação e indivíduos, numa alteração radical do que entendemos por bem comum. A minha geração é a da super-abundância, depois dos Boomers conseguirem equilibrar - desequilibrando - um período da história abundante em tudo, menos paz e estabilidade. Foram tempos de afirmação individual, de crença absoluta no futuro, na tecnologia e no que esta poderia fazer por nós. Afinal, a tecnologia multiplicou recursos mas passou a dominar-nos, aumentando, também, as diferenças no acesso ao conhecimento ou o fosso entre ricos e pobres, desconsiderando a nossa relação com a natureza, sobrepondo a economia à ecologia.

Quando o Papa Francisco afirmou que a pandemia global poderia ser uma resposta da natureza à crise climática creio que não restam dúvidas sobre o nosso impacto ambiental porque, como o próprio referiu, "Deus perdoa sempre, o homem algumas vezes, a natureza nunca perdoa". É urgente percebermos, neste confinamento, a importância do contacto com a natureza para o nosso bem estar e do impacto que o nosso estilo de vida teve - continua a ter - para o contexto global da vida na Terra. Talvez repensar o que estamos aqui - no espaço urbano e demasiado urbanizado - a fazer.

Há uns tempos apareceu, do nada, uma miúda de olhar penetrante que nos veio apontar o dedo e uma tentativa de direcção. Chama-se Greta Thunberg, vive num dos países com maior pegada ecológica do mundo, foi levada em braços e, simultaneamente, ridicularizada, por uma comunidade que apela mais ao consumo do que à tomada de consciência ambiental. A crise de sustentabilidade que atravessamos inclui a poluição atmosférica, a mesma que nos torna mais susceptíveis ao vírus, com maior risco de morte, consoante os níveis de poluição do ar. Estamos em casa mas não totalmente seguros: em lay off, desempregados ou dependentes da tecnologia para continuar a trabalhar, a situação dá que pensar, a dependência assusta-nos. Aproveitemos para procurar soluções que aliviem essa sujeição, que permitam viver de forma diferente, diminuindo a pegada ambiental, repensando o estilo de vida que (ainda) temos, altamente dependente do petróleo e outros combustíveis fósseis. Já repararam que o preço do combustível baixou? Pois. Contudo, repensar como e o quê, fechados entre as quatro paredes de prédios de vários andares, alguns dos quais sem varandas? Esse também é o problema e o desafio, simultaneamente uma oportunidade para a vida que vamos ser obrigados a construir. A questão não é se, a questão é mesmo quando.