Ainda estou para saber como aconteceu mas perder, por completo, a paciência para os media sociais, foi uma das coisas boas que este confinamento me deu.Eu sei… precisamos deles como do pão para a boca se queremos ter quem leia o que escrevemos mas, entre a fase de histeria colectiva, do primeiro fim de semana de confinamento, e o dia de hoje, muito mudou, principalmente no instagram. O twitter continua igual a si próprio, com notícias falsas e cada vez mais polarizado. O facebook é sempre o mesmo, o linkedin mantém a coerência mas tem um número crescente dos que procuram o um novo desafio. Restam as outras, todas, para passar o tempo, pouco úteis a quem partilha algo para ler. No instagram, entre lives que nos deixam espreitar a intimidade das celebridades e fotografias (cada vez) mais naturais não se passa nada mas, ficamos, contudo, a vê-los passar. Esse, é o problema: aplicações com o instagram fazem-nos perder tempo a troco de muito pouco. Reparem que somos nós que criamos o conteúdo, que o publicamos, que o promovemos através das diferentes funcionalidades da própria aplicação, que o consumimos e, quando precisamos, que o publicitamos. Somos produtor e produto, num sistema que ganha de duas formas diferentes: quando deambulamos pelo conteúdo publicado e quando pagamos para publicitar, numa lógica que faz de nós o actor principal de um jogo em que ganha sempre o mesmo. E não somos nós porque, para os influenciadores, se a aplicação acabar, acaba-se o jogo e para os que a usam para publicitar e fazer negócio, se o negócio se acaba, voltam à estaca zero. Correndo o risco de parecer do contra, a verdade é que gosto muito pouco de não poder desmontar o brinquedo para perceber como funciona e o universo dos social media, com facebook e instagram no topo, é o mais blindado de todos: não sabemos como uma fotografia se torna popular e, apesar dos auto-intitulados especialistas falarem dos elementos que tornam o conteúdo viral, ainda há muito a saber.Foi o que Sara Frier, autora do livro No Filter: The Inside Story of How Instagram Transformed Business, Celebrity and Our Culture, foi saber, descobrindo o que todos já desconfiávamos: são máquinas de fazer dinheiro, dependentes da aleatoriedade da natureza humana porque, como conta Frier, as escolhas dos funcionários do instagram, das imagens que vão para os destaques, podem mudar vidas, influenciam as nossas e nem os próprios conseguem perceber o que ali se passa porque, por exemplo, biquinis e selfies nunca fizeram parte dessas escolhas. São, contudo, um caso de sucesso. No livro, Frier conta que o fundador do instagram teve sempre uma grande preocupação estética, a ponto de editar imagens de batatas fritas para ficarem mais apelativas e o anúncio não parecer publicidade - porque nada no instagram pode parecer publicidade daí, talvez, o sucesso desse novo modelo que transforma pessoas em catálogos virtuais de marcas e produtos. Este contexto criou, também, uma cultura que transformou a forma como vivemos, numa busca permanente pela perfeição: do rosto que retocamos à sobremesa que partilhamos, passámos a viver uma vida para mostrar aos outros e, por isso, tudo fazemos para tornar o nosso quotidiano mais bonito. Quando foi criado, os telefones tinham câmaras com pouca definição e o instagram criou filtros que melhoravam as imagens. Esta pequena melhoria transformou-se numa obsessão e hoje existem centenas de aplicações de edição de imagem que ampliam o que está na origem do próprio instagram: a possibilidade de editar a nossa vida para a tornar mais bonita. Contudo, a que preço?