Chegar novo a velho. Telómeros longos, longa vida

A mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original





Alberto Einstein (1875-1955)





É altura agora de falarmos sobre a importância dos telómeros na longevidade e no envelhecimento.Os telómeros (as extremidades dos cromossomas) são partes do ADN que protegem o material genético que os cromossomas transportam, evitando que se desfiem ou se colem, provocando danos.Usando uma imagem figurativa para simplificar, os telómeros são como as pontas protetoras nas extremidades dos atacadores e os atacadores são os cromossomas.A descoberta da telomerase tem implicações importantes para o tratamento do cancro e de outras doenças.Esta enzima pode proteger os cromossomas do envelhecimento, fazendo com que eles se regenerem e prolonguem a vida dos telómeros combatendo o seu encurtamento, uma situação que acontece sempre que a célula se divide.Assim a telomerase ajuda a manter a juventude biológica das células.Vários estudos, incluindo uma abrangente meta-análise, relacionam telómeros mais curtos com o envelhecimento e com as doenças relacionadas com a idade. Quanto mais longos forem mais proteção haverá contra doenças como as coronárias e as renais crónicas, entre outras.Muitos estudos têm mostrado também que o encurtamento dos telómeros está associado com a depressão e/ou disfunção cognitiva nas pessoas mais velhas.Os resultados indicam uma correlação entre sintomas depressivos subjetivos precoces, queixas cognitivas e encurtamento do comprimentos dos telómeros em idosos relativamente saudáveis.Protetores do nosso código genético, é uma realidade que os telómeros se vão encurtando à medida que crescemos e envelhecemos.A sua importância deriva da sua vital função que é a de manter a informação genética intacta cada vez que a célula se divide e encurta.Vai havendo cada vez mais evidência científica que nos diz que estimulando a produção da enzima chamada telomerase que mantém e repara os telómeros, como dissemos, se pode reverter o processo do envelhecimento.Então o segredo para retardar o envelhecimento está nos telómeros? Poderia dizer que em grande parte sim.Cientistas forenses analisando o ADN de uma mancha de sangue e medindo o comprimento dos telómeros, podem calcular a idade da pessoa e medir a rapidez com que se está a envelhecer.E como poderemos aumentar a produção da telomerase e consequentemente a vida destes telómeros?Com um estilo de vida que inclua um regime baseado em vegetais, legumes, fruta, ovos, nozes e amêndoas e de forma equilibrada carne e peixe também, alimentos ricos em anti-oxidantes, o exercício físico inteligente, moderado e regular, bem como com o suporte de alguns suplementos como o astrágalo, vitamina E, o epitalon (hormona produzida na epífise assim como a melatonina), resveratrol, picnogenol (pine bark extract), clorela, testosterona bioidêntica, silimarina, a "vitamina" D3, as vitaminas do complexo B nomeadamente a B12, vitamina C e a carnosina.Pelo contrário, a inflamação provocada por refrigerantes, cereais com glúten, laticínios e açúcar, encurtam os telómeros diminuindo a longevidade.Outras estratégias de vanguarda incluem a terapia por células tronco (chamadas também de estaminais), a neuromedicina, a engenharia genética recombinante, a bio-robótica e mais recentemente a Terapia de Oxigénio Hiperbárico (HBOT) um tratamento médico revolucionário que envolve respirar oxigénio puro num quarto ou câmara pressurizados, aumentando a concentração de oxigénio no sangue e tecidos, já com vários estudos e evidências práticas que suportam a sua eficácia.Este processo realça significativamente a entrega de oxigénio a tecidos onde o fluxo sanguíneo está comprometido, como acontece na recuperação de esforços físicos, aprimorando o bem estar geral, problemas cardiovasculares, reparação e regeneração de tecidos como a cura de feridas, nas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e Parkinson, doença de Lyme, lesões cerebrais traumáticas, síndroma pós-concussão, melhoria das funções cognitivas e síndromas de dor crónica, estimulação da libertação e regeneração de células estaminais, entre outras.O potencial da HBOT na inversão de marcadores de envelhecimento, como um significativo alongamento dos telómeros e redução também de células senescentes de aproximadamente 30% após 30 sessões de HBTO e um aumento significativo de libertação de células estaminais que são cruciais para a reparação e regeneração de tecidos, como um aumento da sua circulação em cerca de 200% (HBOT a 1,3 atmosferas).Assim tem merecido uma atenção crescente de investigadores e profissionais de saúde, posicionando-a como uma ferramenta significativa no envelhecimento saudável, biohacking e medicina funcional.Muito mais haveria a dizer sobre este tema, mas fico por aqui e peço que fixem estas palavras – telómeros e telomerase – pois ainda muito irão ouvir falar sobre elas.Espero por si na próxima semanaSaúde