Chegar novo a velho. Envelhecimento e stresse oxidativo

Uma pessoa é autónoma, se é capaz de dar a si própria as leis que lhe vão regular a vida

(Immanuel Kant)



O tema que vos trago hoje é muito importante termos em atenção se quisermos chegar novos a velhos: o tão falado "stresse oxidativo".





Uma das principais publicações médicas, o New England Journal of Medicine, noticiava, há já uns anos, sob o título "Um Potencial Declínio na Esperança Média de Vida nos Estados Unidos no século XXI – "O aumento constante da esperança média de vida observado na era moderna poderá em breve chegar ao fim e é possível que a juventude de hoje, em média, viva com menos saúde e até durante menos tempo do que os seus pais" (2005:352 (11):1138-45).Se quisermos contrariar esta previsão, deveremos deixar de culpar os 30% que não podemos controlar, a genética, como temos feito até agora e passar a concentrarmo-nos na parte que podemos controlar, ou seja, nos mais de 70% relacionados com a epigenética.Temos de facto o poder nas nossas mãos, temos o poder de deixar de lado, entre outras atitudes prejudiciais, aquilo que promove o stress oxidativo, trabalhando assim decisivamente para minimizar os sinais do envelhecimento e retardar o aparecimento da doença.Mas afinal o que é o stresse oxidativo?Uma definição simples seria:O stresse oxidativo consiste no envelhecimento natural do corpo, provocado pelos radicais livres, um tipo de metabolitos oriundos do oxigénio, altamente reativos, que danificam as membranas das células, as proteínas e o ADN do seu núcleo e mitocôndria, encurtando os telómeros e provocando mutações genéticas e inflamação.Mais de 60 doenças do nosso corpo têm correlação com o stress oxidativo provocado pelos radicais livres, como é o caso da maioria das doenças crónicas degenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, as doenças autoimunes nomeadamente as tiroideias, as artrites crónicas, as doenças oculares e da pele, algumas doenças cardiovasculares e a maioria dos cancros.Como conseguiremos então contrariar a oxidação provocada pelos radicais livres?A resposta é: com um estilo de vida apropriado e com antioxidantes.Na realidade, os antioxidantes, alguns criados pelo organismo, outros não, são substâncias alcalinas capazes de inibir a oxidação de outras moléculas, protegendo o corpo dos danos causados pelos radicais livres e defendendo o sistema imunitário, contribuindo para o bem-estar e saúde em geral.Os alimentos mais ricos em antioxidantes são os vegetais frescos, a fruta, avelãs, nozes, chá verde, pimenta, curcuma, gengibre, salsa, tomilho, alecrim, camomila, couve repolho, sementes de chia, açaí, teff, lentilhas, espinafres, beringelas, frutos vermelhos e maçãs.Por isso, à partida, pessoas que comem mais frutas e legumes podem ter menor risco de vir a padecer de doenças cardiovasculares, cancro e doenças neurológicas.O nosso estilo de vida contribui em larga escala para a diminuição ou aumento de produção de antioxidantes.O tabaco, o álcool não ingerido em quantidades moderadas, o stresse, a poluição, os pesticidas, os telemóveis, as antenas em 4G e 5G, as ondas emitidas pelos routers das nossas casas, são malefícios bem penalizadores para a nossa saúde do nosso atual estilo de vida.Entre as enzimas antioxidantes por nós produzidas, contam-se a catalase, glutatião peroxidase, glutatião redutase e a superoxidodismutase.Com as mesmas propriedades antioxidantes, poderemos ainda recorrer à suplementação com vitamina A, C, E, selénio, flavonóides, carotenóides, ácido úrico, manganésio, zinco, glutationa, ácido alfa lipóico, CoQ10 e resveratrol, entre outros, que nos deverão ser facultadas de forma personalizada e sempre com a supervisão dum profissional de saúde qualificado.Medidas simples de abrandar o processo de envelhecimento relacionado com o stresse oxidativo, incluem: usar óculos de boa qualidade para precaver stresse na visão, proteger a pele se estiver mais de meia hora exposta ao sol, não consumir alimentos processados e carregados de aditivos, com atenção redobrada para os óleos carregados do perigoso ácido linoleico do ómega 6 (há quem o considere mais perigoso que o açúcar, mais uma vez o digo), não ultrapassar os 100 graus C na confeção dos alimentos, não grelhar demais a carne, tentar levar uma vida relaxada, sair das zonas mais poluídas, deitar-se a horas regulares, não usar o telefone uma hora antes de adormecer e deixá-lo longe da cabeceira, fazer exercício físico moderado, inteligente e regular, deixar a casa arejar regularmente e evitar os ambientadores, controlar a água que se bebe que deverá ser alcalina e não menos de litro e meio-dois litros por dia e usar cosméticos de boa qualidade.Como estamos constantemente expostos, quer queiramos ou não, ao stresse oxidativo, temos então de estar atentos e minimizar, naquilo que estiver ao nosso alcance, no nosso dia a dia, os seus efeitos negativos.Até para a semana!