Chegar novo a velho. Onde começa o Juramento de Hipócrates?

"O médico do futuro não oferecerá remédios, em vez disso instruirá o paciente no cuidado do corpo humano em relação à dieta e às causas e prevenção das doenças" (Thomas Edison, 1903)

Acredito que estamos mais próximo de um ponto de viragem, em que se começa a visualizar uma mudança na medicina, hoje demasiado reativa e centrada na doença. Finalmente, também começamos a dar atenção a uma medicina mais proativa, ligada à Pessoa como um todo e aos seus estilos de vida, que ensina a viver duma forma mais saudável e desligada de outros interesses.

O estilo de vida, incluindo a nutrição, é uma fonte de saúde e de doença e isso também deveria ocupar uma parte importante da investigação, da formação e da prática médica.

Esta redefinição fundamental reequilibra a medicina, prevenindo primeiro e, depois, tratando as doenças uma vez instaladas. Olho para a medicina de mão dada com as tecnologias emergentes e cultivando ativamente o reforço do sistema imunitário e dos hábitos de vida propensos a reduzir a inflamação e a resistência à insulina, que estão na génese da maior parte das doenças.

A medicina também precisa desesperadamente de reavaliar a sua relação com a indústria farmacêutica e dar passos decisivos para proteger a sua base científica de influências comerciais. A indústria farmacêutica é um instrumento essencial no combate à doença, ao dispor da medicina e dos cidadãos - nunca o contrário.

Gémeos idênticos separados à nascença não teriam doenças diferentes 20 anos depois; têm-nas porque os contextos e os estilos de vida adotados por cada um são distintos. Está na altura de deixarmos de culpar os genes pelas nossas doenças crónicas e de nos concentrarmos nos fatores (mais de 70%) que se encontram diretamente sob o nosso controlo.

Podemos e devemos ser gestores da nossa própria saúde. Entendo que a primeira missão da medicina é dar a cada cidadão o auxílio técnico e científico para que possa ser bom gestor da sua saúde.

Recentemente, no Porto, num congresso de medicina integrativa organizado, o Dr. Rui Rio defendeu a criação de uma Secretaria de Estado da Saúde e de uma Secretaria de Estado da Doença. Não poderia estar mais de acordo.

É uma realidade que todo o homem deseja viver muito. Contudo, nenhum quer ficar velho, porque isso carrega o ónus da debilidade física e mental.

É sabido que o atraso é sempre penalizador, mais ainda quando está em causa a saúde. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina. Apesar do seu trabalho ter sido publicado em 1929 (British Journal of Experimental Pathology), só em 1941 a classe médica começou a tratar os doentes com este novo medicamento verdadeiramente redentor. Em 1945 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Medicina e apenas em 1946 a população em geral teve acesso à penicilina. Milhões de pessoas sofreram e muitas delas morreram afligidas por infeções provocadas por bactérias, quando uma cura já tinha sido descoberta e publicada num jornal médico de referência há uma quantidade de anos.

É minha convicção que os programas académicos das nossas faculdades de medicina deveriam ter uma valência de Medicina Nutricional, que condiciona decisivamente a saúde e a doença, como a nossa já longa prática clínica nos continua a ensinar e a provar. O estudo do alimento e a sua ligação com a saúde e a doença devia ocupar o devido lugar na formação médica em Portugal. Ainda que o brócolo e a couve não paguem cursos de medicina, a alimentação é um instrumento base para a ação dos futuros médicos.

A situação atual não deixa de criar um paradoxo no recém-formado médico, quando faz o ansiado Juramento de Hipócrates no final dos seis anos da sua formação académica.

E quais as regras de ouro do pai da medicina? A mais conhecida - "o alimento é o nosso principal remédio", mas também "quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças" … "temos dentro de nós tudo quanto precisamos" … "todas as doenças começam no intestino" e, a mais importante, "primeiro não fazer o dano" (primum no nocere).

O alcance do Juramento de Hipócrates começa bem antes da prescrição de medicamentos e da intervenção cirúrgica.

A minha experiência diz-me que se sentem as diferenças quando são feitas as devidas alterações ao estilo de vida e ao regime alimentar, levando em conta o ambiente circundante, o exercício, o bem-estar psicológico, a espiritualidade, um sono reparador, o combate ao stresse e evicção de metais pesados, entre outras. Bastam três semanas para se verem os resultados na redução da inflamação crónica, muitas vezes silenciosa, e na resistência à insulina.

Quanto ao regime alimentar, deveremos afastar o açúcar (a droga mais penalizadora de todas), os cereais com glúten, os laticínios, as margarinas, todos os alimentos refinados e processados, desencorajar as proteínas de origem animal, afastar os óleos e o diabólico ácido linoleico presente nos ácidos gordos ómega 6, refrigerantes, o tabaco, o álcool e outras drogas.

Em relação à microbiota (100 triliões de microorganismos que temos dentro do nosso intestino, que nos pesam 2 quilos, que condicionam o nosso futuro e que irei abordar noutra edição), bastam 24 horas para ser reequilibrada e trazer, como que por encanto, uma sensação de bem-estar físico e psicológico.

Até à próxima semana

Saúde!