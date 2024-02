Chegar novo a velho. Desvendando o papel da glicação das proteinas na longevidade

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Não há outro sentido para a vida que não seja a tarefa de a mudar (George Bernard Shaw, 1856-1950)

Na paisagem sempre em evolução da pesquisa sobre longevidade, um tópico que está na vanguarda é a glicação de proteínas e suas implicações no envelhecimento. À medida que aprofundamos este assunto intrigante, torna-se essencial compreender a complexa interação entre os mecanismos moleculares e a nossa busca por uma vida mais longa e saudável

Mas o que é a glicação de proteínas?

Imagine aquele tabuleiro com um frango que coloca no forno. Sai de lá talvez hora e meia depois, deliciosamente tostado, eventualmente com algumas partes um pouco carbonizadas, e o assado sabe muito bem com um sabor meio adocicado.

O fenómeno de glicação, ou reação de Maillard é um processo bioquímico onde moléculas de açúcar, como a glicose se ligam de forma não enzimática às proteínas. Esta ligação altera a estrutura e função destas proteínas, levando à formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs na sigla em inglês). A acumulação de AGE´s no nosso corpo é um fator crítico no processo de envelhecimento e no desenvolvimento de doenças relacionada com a idade.

Enquanto é normal o açúcar ligar-se enzimaticamente às proteínas no nosso corpo para formar glicoproteínas que são essenciais ao funcionamento do mesmo, o açúcar e a proteína não se devem unir de forma não enzimática.

Estas proteínas junto dos hidratos de carbono - proteínas glicadas - tornam-se demasiado grossas para conseguirem passar através dos pequenos vasos sanguíneos e dos capilares, nomeadamente os dos rins, dos olhos e dos pés, tornando-se tóxicas para o corpo.

Entre as fontes exteriores responsáveis pela formação dos AGE encontra-se o tabaco.

Os AGE provocam stresse oxidativo e potenciam a ação dos radicais livres acelerando o processo de envelhecimento como referi em artigos anteriores. Por consequência, quando consumimos demasiados produtos AGE, o sistema imunitário fica exausto e o nosso organismo vai degenerando, sofrendo doenças menores até avançar depois para doenças específicas.

O processo de confeção dos alimentos a altas temperaturas, bem como a quantidade de alimentos extremamente processados que consumimos, aumenta substancialmente a quantidade de produtos AGE. Nos últimos 50 anos, o consumo destes produtos cresceu cerca de 50 vezes na dieta ocidental, tendo graves implicações para a saúde da população.

A absorção destes alimentos pode aumentar o risco de cancro, insuficiência renal, doenças vasculares e neurodegenerativas em grupos populacionais que estejam expostos ao consumo excessivo dessas substâncias.

Do mesmo modo se pode acelerar complicações relacionadas com a idade como o envelhecimento cutâneo, arteriosclerose, hipertensão, degeneração macular, rigidez articular, artrite reumatóide e doença de Alzheimer.

Entre os vários ativos que melhor combatem os AGE, eu particularmente gosto do colagénio, da aveia (sem glúten) e do ácido hialurónico.

Quando a proteína do sangue (hemoglobina) se junta com a glicose ou a frutose, esta carameliza, glicando-se, como disse.

Quando tal acontece, aquela proteína não carrega tão bem o oxigénio e sai naturalmente prejudicada. Como resultado, assiste-se a uma deficiência de oxigénio no corpo e, como consequência, o envelhecimento torna-se mais rápido.

Como quem come mais açúcar envelhece mais depressa, quanto mais açúcar se retirar da dieta, quanto mais se reduzir a ingestão de alimentos com alto índice glicémico e ricos em AGE, melhor se contornará a glicação e a probabilidade de viver mais tempo aumentará.

Entre os mais eficazes "antiglicantes" encontra-se a vitamina B1 (tiamina), a vitamina B6 (piridoxina), crómio, carnosina, canela, alilcisteína, gymnena silvestre e ácido corosólico,

A mudança no estilo de vida com introdução do exercício físico regular, bem como o tratamento com certos antioxidantes, como a vitaminas C, E e Ginkgo biloba e aqueles que contêm enxofre, protegem ainda do dano oxidativo associado à idade no ADN e na oxidação da glutationa mitocondrial.

Como podemos prevenir a glicação?

Sendo que esta acontece essencialmente a altas temperaturas, a confeção dos alimentos deve ser preferencialmente feita a baixas temperaturas, recomenda-se a ingestão de alimentos crus sempre que possível, mas se assim não for, considerando que a glicação só acontece em altas temperaturas, acima de 170º C o ideal é confecionar os alimentos a temperaturas próximas de 100º C.

A presença de água também impede o fenómeno de glicação, pelo que será melhor cozinhar a vapor ou cozer os alimentos. Quando optar por grelhar ou assar os alimentos, evite consumir as partes chamuscadas.

Convém ainda reforçar a dieta com os antioxidantes acima referidos, sempre sob a batuta do profissional de saúde qualificado, e praticar atividade física, moderada e inteligente, praticando-a com prazer.

Em conclusão, a glicação de proteínas é um ator crucial na arena complexa do envelhecimento e longevidade.

Ao continuar a desvendar os seus mistérios, ficamos mais perto de desbloquear os segredos duma vida mais longa e saudável.

Esta fascinante interseção de bioquímica e gerontologia, aprofunda o nosso entendimento científico e oferece um farol de esperança na busca por vitalidade eterna.

Até para a semana