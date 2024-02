Microbiota, saúde e envelhecimento

O nosso estilo de vida, o uso indevido de antibióticos e os nossos comportamentos alimentares podem arruinar a nossa microbiota. Assim, fazendo alterações alimentares e ao estilo de vida, conseguirá mudar as bactérias do seu intestino em torno de 36 horas e a sua microbiota começará a reagir.

Continuando na senda das situações que nos ajudam ou que nos afastam do objetivo de viver uma vida saudável e a chegar novos a velhos é altura agora de relevar a importância da microbiota intestinal. Esta, composta por aproximadamente 100 triliões de microrganismos, principalmente bactérias, revela que cerca de 85% vive em perfeita harmonia com o hospedeiro, enquanto os restantes 15% nem tanto. Entretanto, coabitam dentro dos sete metros e meio do nosso intestino e que sensivelmente, nos pesam dois quilos, ainda não suficientemente integrada na melhor prática médica, como o neurocientista António Damásio, no final, (também) considera.

Não esquecendo a importância também da microbiota oral na nossa saúde, a importância da microbiota intestinal deriva do facto de ela fazer a interconexão entre intestino, cérebro e sistemas imunitário e hormonal e ser facilmente influenciável pelo nosso regime alimentar e estilo de vida.

Hipócrates bem dizia, 460 anos AC, que temos dentro de nós tudo quanto precisamos e que todas as doenças começam no intestino...!

Para se ter uma ideia bem clara da sua relevância na saúde e no processo de envelhecimento, a microbiota humana tem um papel ativo na produção de energia, síntese de vitaminas, absorção de sais minerais e síntese de ácidos gordos, função imunitária e modificação benéfica da expressão dos nossos genes (deles falaremos mais adiante), quando associada a altas doses de "vitamina" D.

Para além do bem-estar geral que uma microbiota e um intestino saudável nos conferem, confirma-se que estão ligados a praticamente todas as doenças autoimunes e diversas outras patologias. O fenómeno do intestino poroso, caracterizado pela inflamação, pelo aumento da fragilidade e permeabilidade das paredes intestinais e pela passagem para a corrente sanguínea de detritos alimentares, proteínas mal digeridas, toxinas e bactérias, está muitas vezes ligado a um regime alimentar inadequado, incluindo a ingestão de glúten, açúcar e caseína (presente nos produtos lácteos). Isso ocorre devido à quebra da integridade da barreira intestinal, onde normalmente, suas células estão unidas por junções apertadas que atuam como uma barreira seletiva, controlando o que é absorvido na corrente sanguínea, formando verdadeiros buracos na parede do intestino, por onde se escoam para a corrente sanguínea as substâncias atrás descritas, provocando dessa maneira a reação de corpo estranho no hospedeiro.

Isso faz com que os glóbulos brancos – células responsáveis pela imunidade – fiquem confusos e ‘pensem’ que aquelas substâncias estranhas são agentes invasores, aumentando a quantidade de moléculas inflamatórias na corrente sanguínea, podendo provocar a inflamação sistémica (crónica e insidiosa).

Como sintomas associados ao intestino poroso temos: diarreia, distensão abdominal, flatulência, digestões difíceis, insónia, fadiga, falta de energia, dores articulares, erupções cutâneas, enxaqueca, cérebro enovoado, ansiedade e depressão.

Sendo a inflamação a imagem de marca das doenças autoimunes, como é o caso da esclerose múltipla, da doença de Crohn, e da Síndrome do Cólon Irritável, entre outras, ao consumirmos alimentos que provocam inflamação estamos literalmente a deitar gasolina para a fogueira do nosso intestino. Quanto menor for a permeabilidade intestinal, menos sintomas terá a doença autoimune.

A boa notícia é que é possível reverter este processo. O nosso estilo de vida, o uso indevido de antibióticos e os nossos comportamentos alimentares podem arruinar a nossa microbiota. Assim, fazendo alterações alimentares e ao estilo de vida, conseguirá mudar as bactérias do seu intestino em torno de 36 horas e a sua microbiota começará a reagir. Tipicamente, ao fim de três semanas notará uma diferença efetiva no controlo da inflamação. Quando a microbiota fica equilibrada, aperceber-se-á de imediato que a fome pode diminuir, a energia aumentar, a ansiedade atenuar e os sentimentos negativos, drasticamente reduzidos. A qualidade do sono melhora e as funções corporais, de modo geral, beneficiam desse equilíbrio.

Mas as bactérias do nosso intestino, representadas em larga maioria na microbiota, influenciam ainda, também, efetivamente, a expressão dos nossos aproximados 23 mil genes, podendo assim o que comemos alterar a nossa tendência genética.

Enquanto o nosso genoma tem, como dissemos, em torno de 23 mil genes, o nosso metagenoma – a nossa microbiota intestinal – conta com aproximadamente 3,3 milhões. Como realça David Perlmuter no seu livro Cérebro de Fibra, "a microbiota do intestino representa 99% do ADN do nosso corpo, sendo bastante sensível e maleável às escolhas do nosso estilo de vida, nomeadamente às nossas escolhas alimentares".

No seu livro A Estranha Ordem das Coisas, o neurocientista António Damásio afirma que o sistema digestivo não é "periférico mas central", defende que tem sido subvalorizado e só agora está a ser alvo de estudos, tendo sido até ao presente raramente mencionado nos ensinamentos médicos. Realça ainda que com mais de cem milhões de neurónios, o aparelho gastrointestinal e o sistema nervoso entérico – ou seja, a rede de neurónios que integram o sistema digestivo – desempenham um papel importante nos sentimentos e no humor, que as perturbações digestivas tendem a estar correlacionadas com patologias do humor e que essa rede de neurónios do sistema digestivo produz 95% da serotonina do nosso corpo. Ora, sendo a serotonina um elemento fundamental das síndromes afetivas, do bom humor, é fácil perceber que um mau ambiente intestinal pode facilmente vir a provocar uma depressão.