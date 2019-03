O despertar de Renato Sanches

Parecia estar destinado a tornar-se, rapidamente, um dos melhores do mundo. E o próprio, imerso pelo sucesso vertiginoso, sentiu isso mesmo: "Foi o momento em que pensei que tinha conseguido." Mas depois veio o choque com a realidade. A exigência do Bayern e a incapacidade de mostrar o futebol que o tinha notabilizado poucos meses antes: "Pensava que o Europeu me tinha preparado para a Bundesliga, mas não. Em Portugal, corria, corria e corria porque tinha capacidade técnica e conseguia disfarçar alguma fadiga. Na Alemanha podemos correr, mas o jogo é tão rápido que tem de ser coordenado. A primeira época não foi a ideal."



Era tudo diferente. E hoje, com um discurso bem mais adulto, Renato reconhece que não estava preparado para o salto. Porque a sua formação, apesar de todas as glórias instantâneas, ainda não tinha terminado. Porque aquele salto, tão grande, tão mediático, foi demasiado para as suas pernas. Veio o banco de suplentes, veio a bancada, o empréstimo ao Swansea, as lesões, o desânimo. E chegou a falta de confiança. Onde antes estava aquele miúdo de ar traquina, com a expressão de que nada parecia impossível, começou a ver-se um rapaz desconfortável, assustado por tudo aquilo que não era capaz de voltar a fazer.



Nesta época, longe de ser uma opção regular do técnico Niko Kovac, leva 19 jogos no Bayern e um golo. O único que marcou ao serviço dos bávaros. Em pleno Estádio da Luz. O mesmo local onde, anos antes, tudo começou a mudar com aquele "míssil" frente à Briosa. Olhando para o percurso de Renato, com tudo o que prometeu e ainda não alcançou, é quase impossível não fazer a comparação com outros jovens da Luz que começam a despontar na equipa principal. João Félix à cabeça, naturalmente.



Pode ser difícil resistir aos milhões de outras paragens. Para os clubes e para os jogadores. Mas Renato é o exemplo claro de alguém que saiu de Portugal demasiado cedo. Agora, com 21 anos, está a retomar a aprendizagem que interrompeu e começa a despertar para o que ainda lhe falta alcançar. Com os sonhos bem intactos, claro. Porque tem tudo pela frente. E muito para fazer. Como o próprio deseja: "A minha viagem não tem sido simples. Mas ainda não acabou. Longe disso."

Tudo mudou naquele momento. Bastou um golo no Estádio da Luz, frente à Académica, para que a vida de Renato Sanches não voltasse a ser a mesma. Um remate fora da área, um abraço a Rui Costa, a celebração de um menino de 18 anos e um novo capítulo na sua vida. Numa daquelas ascensões meteóricas que poucos outros fenómenos permitem além do futebol."Depois do jogo fui a um restaurante. Estavam lá uns miúdos loucos comigo… como se fosse o Messi. Olhei para os meus amigos e disse-lhes: ‘Ok, a partir de agora vai ser assim.’" O Bulo, como ficou conhecido, deu esta semana um impressionante testemunho ao The Players Tribune (publicação digital onde os atletas falam na primeira pessoa sobre o seu percurso) e recorda a velocidade com que tudo lhe foi acontecendo. Do anonimato para a equipa principal do Benfica, rumo à conquista do Euro 2016, onde seria considerado o melhor jogador jovem da prova, e a entrada no Bayern Munique.