Administração Pública: O Elo Esquecido na Cadeia da Boa Governação

Num país em constante discussão sobre a atualidade política e a política partidária, esquecemos frequentemente um pilar fundamental da boa governação: uma Administração Pública (AP) eficaz, dotada de técnicos competentes e politicamente neutros. A conversa que tive no último episódio do podcast 45 Graus com António Tavares, autor do ensaio «Administração Pública Portuguesa», publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, vem desafiar esta perceção, destacando a importância da AP e analisando as suas forças, fraquezas e desafios em Portugal.





Para um país ter uma boa governação, é necessário não apenas uma democracia funcional e bons políticos, mas também instituições públicas dotadas de técnicos competentes e neutros. Desde logo, esses técnicos são fundamentais para ajudar os decisores políticos a desenhar as melhores políticas (porque os dirigentes da AP têm, na larga maioria dos casos, muito mais conhecimento do que um ministro que, tipicamente, não dura sequer um mandato na pasta). Em segundo lugar, é necessário uma AP que consiga implementar essas políticas públicas de uma forma eficaz e politicamente neutra (ou seja, focada no bem da população em geral e não apenas no eleitorado do partido que calha estar no poder).





A verdade, no entanto, é que esta condição necessária da boa governação é muitas vezes mal compreendida e, sobretudo, pouco discutida entre nós; falamos muito de política e até discutimos políticas públicas (i.e. as melhores medidas para atingir este ou aquele fim), mas pensamos pouco na estrutura que terá de implementá-las. Este episódio com António Tavares — professor na Universidade do Minho e doutorado em Administração Pública pela Florida State University (EUA) — foi, por isso, especialmente interessante.A nossa conversa desafiou, desde logo, preconceitos ideológicos sobre a AP, mostrando que a sua eficácia não é uma questão de mais ou menos Estado, mas de um Estado bem gerido e bem equipado. Por um lado, discutimos as lacunas da AP em relação ao que se passa em muitas áreas do privado: desde disposições anacrónicas, como o facto de ser quase impossível ser despedido de um emprego público, à praga das "jobs for the boys/girls", e à dificuldade que persiste em implementar um sistema de avaliação de desempenho que funcione.Mas falámos também sobre como é essencial motivarmos e capacitarmos a nossa AP, se queremos políticas públicas melhores e mais eficazes. Um aspecto essencial que em Portugal tem faltado desde sempre, e que em muito prejudica a qualidade estrutural da governação, são instituições públicas que analisem a eficácia das políticas públicas passadas. E depois há aspectos que se têm mesmo deteriorado nas últimas décadas e que é necessário atacar, como a perda de prestígio da função pública, o envelhecimento do corpo de funcionários públicos e o gap crescente de competências para o sector privado em muitas áreas mais complexas. Estas tendências manifestam-se já de forma visível, seja nos problemas na Escola Pública seja nos casos em que o Estado acaba a assinar contratos de concessão ou privatização em que, por pura incapacidade técnico-jurídica, sai prejudicado.JoséA Administração Pública, longe de ser um tema secundário ou desinteressante, é uma peça central na construção de um país mais desenvolvido. É tempo de reconhecermos o valor da função pública e de investirmos na sua formação, motivação e avaliação. Provavelmente, faria mais para melhorar a qualidade de governação no país do que o resultado das próximas eleições.