A Transformação da Ciência através da Inteligência Artificial e da Colaboração

Recentemente, tive a oportunidade de conversar no meu podcast "45 Graus" com Luís e João Batalha, fundadores da Fermat’s Library, uma plataforma para comentar e discutir artigos académicos, que tem dado que falar internacionalmente. Durante esta conversa fascinante, explorámos o impacto potencial da inteligência artificial (IA) na ciência e a importância da colaboração e da abertura na investigação científica. Esta discussão levantou questões cruciais sobre o futuro da ciência e o papel da tecnologia na descoberta de novo conhecimento.

Um dos temas centrais da nossa conversa foi o potencial disruptivo dos modelos de linguagem, como o GPT (Generative Pre-trained Transformer), na ciência. Os modelos de IA, como o AlphaFold do DeepMind, já demonstraram a sua capacidade de resolver problemas complexos, como a determinação da estrutura tridimensional de proteínas, que antes eram inacessíveis aos cientistas. No entanto, como apontou o investigador John Ioannidis numa conferência recente a que assisti, no Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, embora estes modelos sejam ferramentas poderosas, eles não resolvem os problemas fundamentais da ciência, como a atribuição de causalidade e os vieses na interpretação de dados.

Concordo com essa visão. A IA, embora um enorme avanço, é mais uma ferramenta no arsenal científico do que uma panaceia. Ela pode ajudar-nos a detectar padrões e gerar hipóteses, mas a interpretação e aplicação desses resultados ainda requerem o discernimento humano. Por exemplo, como discutido com Luís e João, os modelos de IA podem actuar como assistentes, ajudando os cientistas a guiarem seu raciocínio e a explorarem novas possibilidades, mas não substituem a intuição e a criatividade humanas.

Outro ponto importante abordado foi o aumento da colaboração e abertura na ciência, em áreas como a Biologia e as Ciências Sociais. Podem aprender com a física, que tem uma longa tradição de cooperação em grande escala, como evidenciado pelos projetos do CERN. Este modelo não só acelera a descoberta científica, mas também ajuda a mitigar os chamados problemas de acção colectiva, como aqueles associados ao modelo tradicional de publicação científica, onde o "factor de impacto" muitas vezes influencia mais a carreira dos investigadores do que a qualidade real das suas descobertas.

A ciência aberta e colaborativa pode ser a chave para enfrentar alguns dos desafios mais prementes e complexos da investigação moderna. Ao partilhar dados, métodos e resultados de forma transparente e ao trabalhar em conjunto, os cientistas podem validar e construir sobre o trabalho uns dos outros de maneira mais eficaz, levando a descobertas mais rápidas e confiáveis.

A conversa com Luís e João Batalha foi um lembrete oportuno de que, embora a IA possa transformar a maneira como fazemos ciência, ela não substitui a necessidade de criatividade, pensamento crítico e colaboração. A ciência do futuro deve equilibrar o poder da tecnologia com melhorias no sistema, que tornem a colaboração e a abertura a norma, e não a exceção.