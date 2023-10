Raspar a tristeza

"Não jogo na lotaria", ouvi uma vez dizer o comediante inglês David Mitchell. "É um imposto sobre a esperança". Para mim, a boa piada foi remédio santo. Desatento à publicidade estridente e estúpida do Euromilhões, jogava muito de vez em quando, geralmente em semanas de jackpot, quando o prémio se punha a rondar os 100 milhões. Metia os papéis e, até sair o resultado que atestava a futilidade do exercício, sonhava com o que faria com 100 milhões no bolso. Entretanto, percebi que a probabilidade de ganhar o Euromilhões sem comprar o bilhete é apenas marginalmente menor do que comprando. Percebi também que não preciso de autorização de ninguém, nem de um adereço de papel, para sonhar com 100 milhões de euros, se me apetecer. Agora, nas semanas em que o jackpot engorda, continuo a sonhar com a minha fortuna, mas deixei de pagar por isso. Deixei de jogar.