A Entidade das Contas furadas

Ninguém reparou, mas a última eleição na Madeira fez-se sem um regulador do financiamento político a funcionar em pleno. Numa votação em que estava em causa a renovação de uma maioria absoluta liderada pelo partido que governa a região ininterruptamente há 47 anos, o controlo sobre o financiamento da campanha eleitoral fez-se com um regulador manco. Numa região em que o caciquismo é arte antiga, o Governo se confunde com o partido e o poder político vive em proximidade excessiva (para não dizer promiscuidade total) com os grandes grupos económicos locais – incluindo na gestão de uma conveniente praça offshore –, a fiscalização dos dinheiros de campanha, que já não é famosa para começar, esteve desfalcada.