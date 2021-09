Que tal extinguir a Ordem dos Advogados?

A Ordem dos Advogados deve ter descoberto que advogados com mestrado não fazem falcatruas – falcatruas das gordas, quero eu dizer. Advogados com mestrado não lavam dinheiro dos clientes, não fazem litigância de má-fé (que de resto ninguém pune) para empatar os tribunais com incidentes processuais e atrasar o cumprimento das sentenças. Advogados com mestrado não acumulam o patrocínio de clientes e interesses privados com o exercício de cargos políticos, fazendo do lóbi e da facilitação de influências ("tráfico de influências" é outra conversa) uma respeitável carreira.

O problema da advocacia em Portugal é os advogados não terem mestrado. Esse, ao menos, fica agora resolvido, com a deliberação da Ordem, que passará a exigir o mestrado como condição de acesso à profissão (com exceção de quem tenha feito a antiga licenciatura, anterior ao processo de Bolonha). O bastonário, Menezes Leitão, cumpriu assim uma promessa eleitoral e promete que as novas regras "reforçam o prestígio e qualidade da advocacia". Acho bem, já era altura.

E daí, talvez o problema não seja esse. Porque afinal, a medida é criticada não só por estudantes de Direito como por advogados e até, imagine-se, pelo diretor de uma Faculdade de Direito privada, Jorge Pereira da Silva – de quem até se poderia suspeitar que tivesse gosto e interesse em vender mais cursos e cobrar mais propinas. Dizem os críticos que a limitação, artificial e desnecessária, no acesso à advocacia é uma medida corporativista. Não deve ser verdade, porque a Ordem dos Advogados é, isso sim, zelosa a apontar o corporativismo do vizinho.