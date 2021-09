Os vendedores de indulgências

A Igreja Católica tornou famoso o esquema de venda de indulgências, com o qual umas massas distribuídas por padres e bispos lavavam os pecados e compravam o lugar no Céu. Era o dinheiro a chegar-se ao poder, para que o poder protegesse o dinheiro. A venda de Vistos Gold para o Paraíso foi um dos motivos que levou Martinho Lutero a iniciar a Reforma Protestante.



Já lá vão uns anos, mas por cá continuamos muito católicos e nada protestantes. No poder sucedem-se os escândalos, sempre acompanhados de promessas solenes de esclarecer tudo até ao fim, "doa a quem doer". Juras de que ninguém está acima da lei. Com alguma regularidade, para entreter, agravam-se penas ou criam-se novos crimes, como o crime de recebimento indevido de vantagem, para mostrar que a mão é pesada com os poderosos. Depois vem a prática.



E na prática, quando chega a hora da verdade, é o impulso de não incomodar os poderosos que faz lei e jurisprudência. Nos últimos dias, três casos mostraram três modalidades de impunidade que é útil registar, para memória futura: