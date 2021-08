Longa vida ao homem da mala!

Há anos que os partidos que discordam em tudo concordam no boicote à transparência do financiamento político. Agora, é a própria entidade de controlo a juntar-se ao regabofe.

Portugal é dos países europeus que mais generosamente subsidia os partidos políticos. Financiar partidos com dinheiro dos contribuintes irrita muitos contribuintes, mas eu acho boa ideia. O financiamento público é uma forma transparente e controlável de pagar o trabalho insubstituível dos partidos políticos em democracia – mais insubstituível ainda quando os partidos têm o exclusivo da candidatura aos Parlamentos (nacional, europeu e regionais na Madeira e Açores).



Mas isso só funciona se, em troca da generosidade pública, tivermos restrições sérias e controlos eficazes ao financiamento privado dos partidos e das campanhas eleitorais. Esse era aliás o princípio geral da lei que desde 2003 regula o financiamento político. Onde é que isso já vai! A lei já foi alterada nove vezes desde 2003 – em média, é uma revisão a cada dois anos, o que torna completamente impossível solidificar regras e procedimentos, saber-se com o que se conta.



As últimas alterações têm-se feito quando ninguém está a ver – sem discussão pública, sem audições, em sessões-relâmpago antes do Natal ou das férias de Verão –, e quase sempre para abrir alçapões, dificultar o controlo, criar lacunas ou dúvidas de interpretação que a generalidade dos partidos, em comovente consenso alargado, exploram em seu favor. Um exemplo foi a eliminação do limite aos montantes que podem ser recebidos através de iniciativas de "angariação de fundos", na última revisão feita em 2018.