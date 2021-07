O dia seguinte, parcial e sujo

"Esta é a madrugada que eu esperava

O dia inicial inteiro e limpo

Onde emergimos da noite e do silêncio

E livres habitamos a substância do tempo"

Com este poema, Sophia de Mello Breyner Andersen descreveu por inteiro o 25 de Abril. Nesse dia, pela primeira vez em 48 anos, Portugal respirou fundo e tudo era possível. Essa libertação, devemo-la aos capitães de Abril – entre os quais, não há volta a dar, conta-se Otelo Saraiva de Carvalho. Foi de Otelo o plano militar que permitiu o golpe quase sem sangue (as unidades que deviam tomar a PIDE não saíram, e a polícia política foi incapaz de se render sem fazer vítimas uma última vez). Foi Otelo quem distribuiu as ordens e mobilizou as forças. Foi Otelo quem comandou as operações que garantiram a vitória.

É escusado dizer que Otelo "foi só mais um", porque a verdade é que não havia sobra de outros dispostos a dar o corpo ao manifesto. Generais como Spínola lavaram as mãos do movimento e não se comprometeram, a não ser quando o triunfo estava conquistado e era hora de ir receber o poder nas mãos. É escusado dizer que o regime caiu de podre e que se não tivesse sido Otelo era outro qualquer, mais tarde ou mais cedo. Porque o regime estava de facto podre mas alguém teve de ir lá fazê-lo cair, porque os outros conviviam – bem ou mal, mas conviviam – com a podridão.