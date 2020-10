Na Nova nada de novo

Como é que ficou aquela história dos conflitos de interesses na NovaSBE?

Parece que foi há muitos anos, mas foi em julho que a SÁBADO revelou o clima de tensão interna na Faculdade, com alguns dirigentes e catedráticos desagradados com a visibilidade pública das opiniões heterodoxas de alguns dos professores da casa – para sermos frontais, de uma professora específica, Susana Peralta. O caso teve enorme impacto durante um par de semanas, levando o Governo a pedir explicações à Universidade. Suscitou também uma atenção mais próxima às acumulações de funções problemáticas de alguns dirigentes de várias Faculdades da Universidade Nova e uma (breve) discussão sobre os riscos de captura da Universidade pelos seus mecenas.

A polémica só acalmou com o anúncio, por parte do reitor da Nova, de que seria constituída uma comissão independente para avaliar as relações entre a Universidade pública e os seus parceiros privados. Na altura prometiam-se resultados para setembro – embora a única referência a esta comissão que encontrei no site da Universidade seja mais circunspecta: "A Comissão apresentará o programa de trabalhos em setembro e os resultados finais no fim do presente ano, os quais serão tornados públicos pela própria Comissão". Estamos no fim de outubro. Nem resultados, nem plano de trabalhos nem coisa nenhuma.

Que demore de julho a setembro a desenhar uma agenda de trabalhos já não é propriamente agir à velocidade da luz. Que no fim de outubro nada seja conhecido acerca do que andou a comissão a fazer indicia outra coisa, muito portuguesa: o único propósito da comissão foi ser anunciada, para acalmar a polémica. Isto não é novo e é muito português. Já nos anos 80, o médico e autor Luís Campos identificava o esquema num brilhante livro satírico, "Viver sem Trabalhar num País à Beira Mar" – uma obra estrutural na minha formação política. Um dos capítulos assenta aqui como uma luva: "Nomeada a comissão, está resolvida a questão!"

Foi o pecado que mora ao lado – não na Universidade Nova mas na velhinha "Clássica" de Lisboa, com as aberrações da Faculdade de Direito – que me recordou a polémica da NovaSBE e me fez ir à procura do trabalho dessa dita comissão, dita independente. Os dois casos não são muito comparáveis mas ambos revelam, a propósito de incidentes localizados, enormes problemas estruturais. Na NovaSBE foram as intervenções públicas de uma professora, na Faculdade de Direito foi o programa enlouquecido e embrutecido de um professor que claramente perdeu o juízo.

Nos dois casos, quando se começou a escavar o que está por trás do incidente descobriram-se estruturas de gestão demasiado permeáveis à informalidade, com demasiadas decisões tomadas por órgãos ad hoc que agrupam os "notáveis" mas que nem têm existência formal na orgânica da instituição (e portanto não são responsabilizáveis), com conflitos de interesses a mais, transparência a menos e um clima geral de amiguismo que protege os da "famiglia", por mais asneiras que façam, e é hostil com os desalinhados, por mais razão que tenham.

É certo que, neste campeonato de vícios, a Faculdade de Direito de Lisboa dá dez a zero à NovaSBE, como atesta o processo revoltante do concurso de professores relatado pela SÁBADO. Os catedráticos rabos daquela casa, sentados nas suas catedráticas cadeiras – os mesmos que acharam que não era nada com eles que um professor escrevesse artigos e desse aulas comparando o feminismo ao nazismo – acham normal cozinhar concursos para perpetuar os filhos e netos nos quadros da Faculdade, como se aquilo fosse uma chafarica cortesã governada pelos de sempre como "uma coisa nossa".

Mas se a podridão institucional é mais clássica na Clássica, ele fere-nos igualmente na Nova. Porque a Nova – e em particular a NovaSBE – foi criada para fazer diferente. Na Faculdade de Direito, o professor polémico foi suspenso e a partir daí ninguém sequer finge que vai olhar para a governança da instituição. Na NovaSBE prometeram-nos uma avaliação independente; e ainda não cumpriram. Ora, essa avaliação é importante porque nos ajuda a responder a uma questão vital, que transcende até a própria Universidade: é possível inovar em Portugal, como fez a NovaSBE, sem nos libertarmos dos vícios antigos da promiscuidade e do compadrio?

A NovaSBE é uma experiência interessante. Num país com subfinanciamento crónico da ciência e do ensino superior, onde tanto se critica – com razão – a persistência de Faculdades fechadas sobre si mesmas – de que a bolorenta Faculdade de Direito da "Clássica" é um bom exemplo –, uma escola desenhada para atrair os melhores alunos e professores nacionais e internacionais, construída em parceria com empresas e mecenas é algo que deve ser celebrado e seguido com atenção. É um modelo de tipo americano que abre a escola ao exterior e convoca gente de fora da academia a participar na formação de quadros, na investigação científica, na criação de conhecimento.

Mas o modelo tem riscos específicos, incluindo o risco de influência indevida dos financiadores na gestão interna e, pior, na agenda científica da Faculdade. A mesma NovaSBE que se preocupou em distanciar-se de eventuais opiniões malditas dos seus professores não teve nem de longe o mesmo zelo em separar as águas quanto à produção de estudos à medida da EDP, um dos seus mecenas envolvido numa investigação criminal por causa das rendas excessivas que os contribuintes lhe pagam.

O problema não é necessariamente do modelo de financiamento. É de não se identificarem e gerirem os riscos inerentes ao modelo de financiamento. É de não se travarem acumulações de funções de professores e dirigentes que recebem como se estivessem em exclusividade mas dão depois uma perninha principescamente paga em conselhos de administração de mecenas. O problema é estarmos a importar um modelo de financiamento americano mas mantermos padrões de transparência e integridade institucional demasiado portugueses.

Isto tem de ser resolvido, e não apenas massajado com propaganda. E começa por uma coisa simples: se a Universidade Nova quer ser levada a sério, nomeada a comissão não pode estar resolvida a questão. Se queriam que o país se esquecesse, não se esqueceu: continuamos à espera que apresentem trabalho.