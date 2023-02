À esquerda e à direita, o debate das propostas para a habitação é um tratado sobre o uso do circo ideológico para entreter papalvos.

Muito barulho para nada: na última quinta-feira (há quase uma semana, portanto), o Governo anunciou um conjunto de medidas para combater a crise habitacional que alastrou pelo país. A ofensiva mediática começou nessa manhã, com um artigo do primeiro-ministro no Público em que, traindo a sua má consciência, jurava que "Não começámos pelo telhado" e que os sete anos dos seus Governos não tinham sido passados a ignorar o problema, mas a abrir caminho. Caminho para quê? Era difícil perceber. O artigo estava cheio de generalidades embrulhadas numa esperançosa "Nova Geração de Políticas de Habitação", chavão cinco vezes repetido, mas nunca concretizado.