Lula de Abril

Portugal merece ter um momento público de reconciliação com o Brasil. Os últimos quatro anos, com o fanfarrão Bolsonaro, foram demasiado maus, não só para o Brasil, mas para as suas relações com o mundo, como ficou demonstrado na palhaçada em que degenerou a comemoração dos 200 anos da independência do país. Lula da Silva é mil vezes melhor do que Jair Bolsonaro – ou, para pôr a coisa no contexto brasileiro, é mil vezes menos mau.