Estão desenhadas as quadrilhas para a disputa eleitoral. Com um centro em queda contínua mas que continua a ser a âncora do regime, as opções adivinham-se entre um Governo de coligação à esquerda liderado pelo PS e um Governo de coligação à direita liderado pelo PSD. À direita tentarão por tudo que as contas se façam sem o Chega; à esquerda tentarão por tudo que o Chega tenha um bom resultado, para complicar os cálculos e pressionar o eleitorado.