Os influencers do regime estão a tentar matar a Operação Influencer, com um propósito simples: safar os suspeitos e o sistema que os sustém.

A apoteose da propaganda, como nos ensinou o livro 1984, é pôr-nos a abraçar a mentira como se fosse verdade. Ao melhor estilo do clássico, está em curso a criminalização do Ministério Público e da investigação criminal, como forma de safar os arguidos e suspeitos da Operação Influencer e garantir o triunfo da impunidade – o desejado regresso a uma ideia perversa de "normalidade" democrática na qual os partidos, os políticos e as constelações de facilitadores que os rodeiam não voltem a ser incomodados. Nesta narrativa, o tráfico de influências deixa de ser crime. Crime passa a ser investigar o crime.