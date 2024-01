As avaliações internacionais coincidem com a perceção pública: Portugal tem um sério problema de corrupção. Ignorá-lo é suicida.

Se quer viver num país menos corrupto que fale português, vá para Cabo Verde. O último Índice de Perceções de Corrupção da Transparência Internacional, conhecido ontem, mostra que o arquipélago africano nos ultrapassou na grande avaliação global de integridade pública, que abrange 180 países. Cabo Verde aparece em 30º lugar no ranking internacional (nós estamos em 34º), com 64 pontos (Portugal tem 61). No que importa, a comparação com os seus pares imediatos, só nos podemos envergonhar: Cabo Verde é o segundo país mais "limpo" de África, praticamente duplicando a pontuação média da região; nós continuamos abaixo da média da UE. Quem é, dos dois, o mais "europeu"? Não somos nós; é Cabo Verde.