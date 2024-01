O mundo lá fora e a paróquia cá dentro

Ouvindo a pré-campanha dos partidos, parece que basta a vontade do Governo (e a virtude dos governantes) para fazer de Portugal o país das maravilhas: aumento de salários, aumento de pensões, melhorias nas carreiras dos professores – e dos polícias, e dos médicos –, mais investimento, menos impostos. Tudo é possível com um golpe de caneta, em despacho governamental ou passe de magia legislativa. Esta lógica clientelar, em que os políticos prometem benesses pessoais em troca de votos, ajuda a explicar porque somos o país das belas leis e dos grandes planos que nunca saem do papel. Os candidatos prometem, os eleitores fingem que acreditam (ou deixam-se mesmo levar), vamos às urnas e nada muda.