“Deixem-nos trabalhar”

Talvez fosse da minha bolha geográfica, miúdo da Grande Lisboa, mas a recordação que tenho das legislativas de 1991, que renovaram a maioria absoluta de Cavaco Silva, são de que no dia seguinte não se encontrava ninguém que admitisse ter votado no homem. Sempre foi fácil desprezar Cavaco, sobretudo naqueles círculos cortesãos do provincianismo cosmopolita da capital. Mas também nisso, embora por razões diferentes, esta eleição me fez lembrar essa outra maioria absoluta.



Hoje é fácil encontrar quem tenha votado no PS (até porque Costa é filho de um escritor e de uma jornalista, não de um gasolineiro de Boliqueime). O que não encontro é gente a admitir que queria que o partido em que votou tivesse tido a maioria absoluta que lhe caiu ao colo. Já em 2005, com o trágico Sócrates, o resultado da eleição foi mais um consenso de repúdio à balbúrdia de Santana do que de apoio ao programa do PS.



Sem querer ou de propósito, o que é inequívoco é que o eleitorado mostrou que nos próximos tempos não quer ouvir falar de "crise política", "instabilidade" ou "ingovernabilidade". Sem querer ou de propósito, António Costa tem todos os meios para governar sem se poder queixar senão de si próprio por tudo o que lhe corra mal. Se a ideia das eleições era "clarificar", está clarificado.