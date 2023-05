Aterragem forçada

Desde sempre, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa partilham uma crença risonha nas virtudes do imobilismo. O primeiro-ministro com a sua "alergia" a reformas estruturais e o Presidente da República a fazer claque, resignando-se a que até as suas prioridades assumidas, como a resolução do problema dos sem-abrigo, fiquem adiadas para "prazo razoável" – ou seja, para nunca. Neste contexto, o arrufo público da semana passada, sendo uma séria crise institucional, acabou a reafirmar o velho consenso: o melhor é não fazer nada.





Isto não quer dizer que a disputa de poder entre Costa e Marcelo tenha sido a feijões. O PS já está a dar uso à sua vitória tática sobre o Presidente, acabando com o que restava da promessa de que "a maioria absoluta não significa poder absoluto". Ontem, na reunião da Comissão de Inquérito à TAP, os deputados socialistas bloquearam requerimentos da oposição para terem acesso aos emails trocados entre a TAP e o Governo, e para recolherem junto das PSP os autos de participação sobre o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril, a noite em que o adjunto Frederico Pinheiro foi buscar o seu famoso computador. Até a duração das audições às testemunhas mais relevantes foi motivo de discussão, ao ponto de o presidente da Comissão ter amuado e abandonado os trabalhos para ponderar a sua demissão.





Com estes chumbos, o PS assume uma nova posição de maioria de bloqueio que rompe com o consenso que tinha prevalecido em relação aos requerimentos para audições e acesso a dados. Se é verdade que é questionável juntar à agenda da comissão de inquérito a investigação sobre a balbúrdia da demissão de Frederico Pinheiro (que provavelmente merece um inquérito à parte, centrado na atuação mais que duvidosa do SIS e no branqueamento alarmante da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações), o acesso aos emails trocados entre a empresa e a tutela é naturalíssimo para uma Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP. A pista está no nome.A própria tentativa de limitar a duração das audições, que levou o presidente da Comissão a ponderar a sua demissão, parece uma tentativa mesquinha de diminuir a utilidade dos testemunhos. Seguro Sanches já tinha saído da linha ao fazer coro com o líder parlamentar do PS num ataque violento aos deputados por fugas de informação de dados classificados que tinham sido enviados à comissão, sem sequer perder um segundo a questionar o que parece ser uma tática de classificação abusiva de informação embaraçosa para o Governo, com o único fim de limitar o escrutínio dos deputados. O PS parece querer capitalizar a sua vitória tática contra o Presidente proclamando, também no Parlamento, "quem manda aqui sou eu".No remoinho de especulações da semana passada, houve quem sugerisse que António Costa não queria só esticar a corda; queria parti-la, em parte porque uma dissolução do Parlamento mataria a maldita comissão de inquérito. Ninguém sabe se era esse o plano, mas o poder que António Costa arrebanhou com o golpe da semana passada está agora em exibição: se não consegue pilotar a comissão de inquérito (cujo presidente e relator são socialistas), o PS faz de pirata do ar e assalta o avião. Ou, para usar a metáfora do menino mimado, pega na bola e vai para casa. A sabotagem da comissão de inquérito é uma jogada natural do ponto de vista tático e da preservação do poder, mas é um risco real para o equilíbrio de poderes em democracia. Marcelo Rebelo de Sousa prometeu vigilância reforçada. Que a exerça.